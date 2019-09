Upadek Neckermann Polska. Wykupili wycieczkę. Dostaną zwrot

A co z tymi którzy nie pojechali...

Opłat

I co teraz

Nie muszę się niepokoić to znaczy ich pieniądze zostaną zwrócone to są wracam do tych

Regulacji które weszły w zeszłym roku

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach

Powinni

Tylko w tym wypadku do ubezpieczyciela

W komunikatach Urzędu Marszałkowskiego w komunikatach zarządu Neckermann Polska były

Numery telefonów i adresy mailowe

To zgłoszenie

Powinno zawierać kopię umowy kopie dowód wpłaty i jakby

Wszelkie i oświadczenie wnioskodawcy

Ubezpieczyciel ma 30 dni na zwrot

Także przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze

Nie

Nie mów nigdy wakacji nic nie zwróci ale przynajmniej

Sposób