Rewolucja w emeryturach. "Polacy się zawiedli, mierzymy się z tym"

Pierwsze wpłaty już powędrował

To znaczy cześć

Mniejszą w

Bo oszczędza

Przedsiębiorcom to pytanie Ilu Polaków

Tak jesteśmy

Po trzech

Draże

Programu

PKB Polski

Wyślij

Pracodawców już wdrożył

Plany kapitałowe

Łącznie

Teraz mówimy o dużych firmach

155

4000 nie spodziewamy się że w październiku będzie taki

Intensywnym okresem kiedy około dwóch i pół tysiąca

Pracodawców i

Utwórz jeszcze pracownicze plany kapitałowe No i mamy za wrzesień pierwsze wpłaty do programu czy

Mamy pierwsze kilka firm które już zdecydowały się od

Wpłaty za

Pracowników Night dla

Pozytywna informacja takiego interpretujemy

Większość pracowników

W kilku firmach

Zdecydowało się

Uczestniczyć w programie średniej 106

Procent tych pracowników w tych

Obiecujący obiecuj

Patrzymy mocno na te doświadczenia które były wdrażania takiego programu Wielkiej Brytanii tam na wstępie było 55

Procent

Jak wiadomo w Polsce Mierzymy się jeszcze z innymi

Wyzwaniami mój z największymi niż Wielkiej Brytanii to znaczy mamy pogodę

Pewny kilka negatywnych

Już dość

Prawda i niski poziom zaufania

Form oszczędzania

Więc

Ja zawsze

Skasowałem że

Początkowo udział pracowni

Na poziomie

Procent byłby dobry wynik

I wierzę w to że w miarę jak coś

Stabilny i pracownicy będą wiedzieli że rzeczywiście to się opłaca że warto że można tam

Capita

Twoje bezpieczeństwo

Chyba się dostaje drugie tyle dopłaty do własnych oszczędności

To po kilku latach jest szansa podobnie jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii

Pełnił powszechnie

I będziemy mieli 6

Spacji Wielkiej

S9

Panie prezesie to tylko krótkie wyjaśnienie że to

2%

OLX

Brutto ale pobiera

To

Półtora procent pracodawca i dopłat

40 zł co roku i 250 Zakopane

Powitalna idę

Tak ale to warto powiedzieć

Zarabiam takie średnie wynagrodzenie

Około

I odkładam 100 zł co miesiąc to jak bym to robił sam

1200

A jeżeli robię to właśnie w

PKO

Pracodawc