Koniec ze zmianą czasu. "To już niemal pewne"

Niemal pewny pen

Nie ma pewne dlatego że już już w 2019 już miałbyś zakończenie zmiany czasu miała być ustaleniami

Unia Europejska wciąż przestawiamy

Przestawiamy zegarki już

Podobni w 2021

W kwietniu będzie za ostatni

Ostatni

Kiedy został przedstawiony ten

Kino

Już potem w październiku już tego nie będzie

Taką na 2021 rok więcej

Przyszłość bez zmiany

Czyli wybieramy czasem

Czas letni na tego że

Postać nie jest wcale dużo bardziej

Dostosowany do naszych szerokości

Bardziej

Powiązane z tobą słoneczną

Jest to dla nas znacznie bardziej

Jak wygląda

No bo skoro to jest niemal pewne jest DC

Jestem

Nowe klep nie to nie

Została podjęta

Decyzja przez europarlament W pierwszym czytaniu została przyjęta a dyrektywa o tym

Ma zostać wprowadzona tego typu rozwiązaniem

Nie

Po stronie komisji mobilności i Transportu która powinna przeprowadzić

Komisja

Prace

Rozmowy z

Państwami

Tego jaki czas oni mają zamiar

Dlatego że obecnie

Zapominamy takie rozwiązanie że każdy kraj ustali

Ale ten czas będziesz letni czy zimowy

Ale już bez zmian tak ale żeby jednak było

Ale to w takim razie rodzi ryzyko że co kraj to

To inny

Maszyna potem do uzgodnienia najprawdopodobniej

Faktycznie przez tą starą jeden ten czas dlatego że to będzie znacznie wygodniejsze i nie będzie trzeba na przykład jadąc ciężarówką czy jadąc samo

Polski po przez Niemcy zmienia zegarek jeszcze jadą do Francji

Do Hiszpanii jeszcze

A co mogłoby się zdarzyć że gdyby gdyby taką

Nie było tego

Nie zostałby wypracowanie wypracowanie Toporów

Ale jak już

Trzeba już niektóre państwa już

A tak w pracę złożył swoje deklaracje jaki czas

Hej to było właśnie czekał raz Hiszpania która stwierdziła o tym że

Latasz na znak

Czas letni będą chciały się przerzucić i dla nich będzie wygodniejsze więc

Nie zainteresowanie nie tylko w Polsce tym tematem ale także w innych krajach więc będzie będzie

Zsynchronizowany w

Jaki jest Horyzont czasowy na

Kiedy powiemy już wie

G2000

Na pierwszym roku mysz ostatnim

Myślę sobie że na pół roku

Więc to będzie taki

Jeśli patrzymy

Praca

Występowały więc

Nie

Prawie

Jeśli dodamy sobie dodatkowo załóżmy ten czas w nowym w nowym parlamencie

O 1:00 w nocy

To nie jest to że

Mniejsza jeśli chodzi o sprawy Unii Europejskiej to można