PiS dokręca śrubę biznesowi. Co się stanie z pozyskanymi pieniędzmi

- Większe wpływy do ZUS-u trafią do naszych rodziców, więc jest to dobra wiadomość. Natomiast w praktyce dużo gorszym elementem jest to, że gwałtownie rosną koszty w polskiej gospodarce - mówił w programie "Money. To się liczy" Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan. - Największym problemem jest ta wymuszona rewolucja, eksperyment społeczno-gospodarczy przeprowadzony na setkach tysięcy polskich małych i średnich firm - dodał.

