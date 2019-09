Zacznijmy w takim razie do białej listy...

Podobno dzięki

Jak na dłoni będzie

Po technikum

Tak przedstawia to

Finansów tłumaczy Toruń

Łatwiej będzie

Firm

No tak nie można tego jedno znać

Tak dlatego że intencja jest oczywiście

To znaczy

Jeżeli w systemie podatkowym

I rozliczeń

Przedsiębiorcz

Istnieją luki które powoduje

Znane karuzele podatkowe znika

Film które nie

Ja skoczę obciążenie

Konsekwencjami niewinnych są niepodatne

No to

Poprawienie tego systemu na pewno jest korzystne

Wszystko

No to jeszcze pytanie w

Poprawiamy w jakim trybie kto 37 tego przygotowanie i czy by było wystarczająco

Żeby się samemu tego przygotować nie wychodziło firmy i tak dalej

No i tutaj masz

Jakie ma pan wątpliwości w kontekście tego na

Które przedstawia nam

Finansów

Które

Działa od

Tak działa od 1

Z tym że jeżeli chodzi o sam

Za niedostosowanie

Nie sposób

Będą działały Dopiero od 1 stycznia

Co Przedsiębiorcy mają czas aby się z

Idź do Krajowej administracji Skarbowej którą będzie prowadziła tenisistę informujący

Chodzi o to że do tej pory można było weryfikować swojego kontrahenta na trzech różnych

Który poprzez stworzenie tak zwanych białej listy podatników

Zostały

Kętrzyn

To zostaje zintegrowane z automatyczną znaczy że

Nie trzeba tam dodatkową Jeżeli ktoś je

Bezpośrednio uznanym płatnikiem Varus to znaczy że on może

Tutaj nie

Komunii

Bezpośrednio nie

Swojego

Boston

Natomiast mogą być różne

Rozbieżności na

Jednoosobowe

Spółki Skarbu osobowa Działalność gospodarcza jest prowadzona wobec rachunki

Oszczędnością

Przykład nie są te rachunki rozliczenie

W systemie Uznam

Prawo bankowe

Przez ten system nie będą

Co oznacza

Dokonywanie transakcji watow

Za pośrednictwem tych rachunków może stworzyć Cuoco

Związku z czym te podmioty zachęca się na

Żeby ona otwiera

Dlatego że ich kontrahenci mogą nawet dzisiaj

Przyszłość

Na rachunki inne niż znajdują się na tej

I to jest bardzo ważne i teraz jest bardzo ważna sprawa która będzie obowiązuje ocenia pan jako dobrą zmianę żeby było dokładnie

To znaczy to rachunek być może to jest dobre A ogólnie systemowo bo ten system będzie bar

Szczelny natomiast ona jest niedobra z punktu widzenia

Tego

Przedsiębiorcy mają dodatkowe obowiązki

Tak

Po pierwsze kosztują czas od 2:00 pieniądze bo to jednak się wiąże z pewnych wydatki

Także zmian

Systemy OSS

Informatyczny

Także zmianami systemu księgowa

No i tak

Jestem

Że każda Trans

W dniu

Kto będzie musiała być bramkarzem

Jest

Rita Suwałki

A to sprawdzenie oznacza się połączenie z całym systemem zobaczenia pani Grażynka która będzie pilnowała

To przelewem dotarły tam gdzie trzeba będzie na tą rękę i się zatrzymać się pewnie w takiej sytuacji właśnie przypadkiem nie popełnia błędów właśnie o to

Z tym że jak pojedziemy na wstęp

Kilkumiesięczny okres przejściowy gdzie popełnienie błędu

Nie będzie się wiązał

Sankcjami

Przepisy

Do tego no

Uprzejmy zwróceniem uwagi

Nie nie tutaj chodzi o to że jeżeli

Przeleję się pieniądze które nie

Rachunek który nie jest zaznacz

System

Nie będzie można odliczyć

A poza tym będzie

Taka że jeżeli

Druga strona nieba

To be

Wspólna odpowiedzi

Tak

Dla każdego z tych podmiotów to jaki to wprowadzamy żeby przedsiębiorcom Wzajemnie siebie pilnować

Zielonego będzie ta odpowiedzialność zbiorową

Popek

To są te ryzyka które na które muszę zwracać uwagę wszyscy

Wrocław Cypr

Przysięga

I które na pewno będą niosły pewne błędy popełniane No jest trochę

Dodatkowe

Jeszcze tylko jak to się ma w ogóle do swobody prowadzenia

Gospodarczyk by generujemy taką sytuację gdy mamy nowe obowiązki dla przedsiębiorców a do tego też tworzymy taką atmosferę

Uważajcie drodzy przedsiębiorcy musicie wzajemnie Control

To jak wygląda obrót gotówkowy pomiędzy wami

Usługi czy dojdzie do błędu no to wtedy

Można powiedzieć że to się słabo ma do działalności gospodarczej

Dlatego chcą zawęża tą swobodę to

Dodatkowe

Szczeniak

Brama który musi

I z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest uciążliwe

Niektórzy przedsiębiorcy

Wpadają prawda pewne pułapki były postawione przez przestępcę

W związku z tym jest nadzieja że liczba tych przestępstw

W tym systemie

Tak i Natolin

No przede wszystkim fiskus bo dzięki temu będzie wie

Płatności

Więcej a po drugie że No niby

Przedsiębiorcy działający w systemie będzie bez

Bezpieczny obrót gospodarczy ale też to o czym Pan mówi o czym czasu mówi premier Mateusz morawiecki

Czyli walka z karuzelami

Uszczelnia

Tego systemu podatkowego

Podatki należne państwo nie

Powiedzieć że

Przestępcy

16

No bardzo

Znają tam Dostałem Dostałem jej kombinują jakby to kolejne taki znak związku z tym jest to nie

Pogoń

W związku z czym nie można doprowadzić do absurdalnej sytuacji że wszystko będzie obwarowane jakimiś strasznymi procedura

Szybowce

Będzie to prawdziwy utrudnienie dla prowadzenia normalnej działalności gospodarczej

I dlatego ten kompromis musi być wypracowane w

Przez

Przystanek urzędniczą ministerialne

Pistolet przedsiębiorców i pracodawców konsul

To nie zawsze jak wiemy przy